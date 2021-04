Indignation en Nouvelle-Calédonie après l'utilisation de l'étoile jaune par des anti-vaccins

Le détournement de l'étoile jaune par des militants anti-vaccins pour appeler à une marche samedi à Nouméa a suscité l'indignation vendredi en Nouvelle-Calédonie. "L'utilisation de ce symbole relève d'un amalgame aussi indigne qu'inacceptable", a réagi dans un communiqué le haut-commissaire de la République (préfet), condamnant "fermement" ces faits.

Dans un tract diffusé sur les réseaux sociaux, quatre associations environnementales et communautaires appellent à manifester samedi devant le siège du gouvernement local et du haut-commissariat "pour la liberté vaccinale et contre toute forme de passeport sanitaire". Sous le slogan "Réveillons-nous et tenons bon", elles publient une étoile de David jaune sur laquelle est inscrit "Sans vaccin", semblant identifier les anti-vaccins aux juifs persécutés sous le régime nazi.

Le Haut-commissaire de la République condamne fermement l’usage, sur les réseaux sociaux, de l’étoile jaune par les organisateurs appelant à une manifestation contre le pass sanitaire samedi 24 avril. L'utilisation de ce symbole relève d’un amalgame aussi indigne qu’inacceptable. pic.twitter.com/O3AIdADjct — Haut-commissariat988 (@HC98800) April 22, 2021

"On se mobilisera pour faire un recours ou déposer plainte"

"Les débats non tranchés à ce jour sur le pass vaccinal ou l'obligation vaccinale méritent autre chose que des amalgames qui pétrifient de honte les citoyennes et les citoyens", a pour sa part dénoncé la Ligue des droits de l'homme (LDH-NC). Sur sa page Facebook, la "communauté juive de Nouméa" a également qualifié de "honte et de manque de respect" l'utilisation de l'étoile de David, que certains militants anti-vaccins auraient, selon des sources concordantes, envisagé de porter lors de la marche.

"Si samedi, des gens portent cette étoile en signe de protestation, on se mobilisera pour faire un recours ou déposer plainte", a déclaré à Nouvelle-Calédonie la 1ere Alexandra Beraha, membre de l'association cultuelle israëlite de Nouvelle-Calédonie.