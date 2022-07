Incendies en Gironde : le feu n'a pas progressé ce mardi à la Teste-de-Buch

Les pompiers luttent maintenant depuis une semaine contre ces feux en Gironde. Plus de 19.000 hectares de forêt ont brûlé depuis mardi dernier à la Teste-de-Buch et à Landiras. Du côté de la Teste, les nouvelles semblent encourageantes avec une journée plus calme ce mardi.

Pas de progression du feu à la Teste ce mardi

Le sous-préfet a annoncé ce mardi soir qu'environ 7000 hectares que les flammes ont dévorés depuis le début de cet incendie hors norme dans le secteur de La Teste. Mais depuis ce mardi matin le feu n'a pas progressé. Un constat satisfaisant, même s'il est toujours aux portes des zones résidentielles. L'objectif principal est la défense des habitations. En lisière de forêt, les camions et les pompiers sont déployés tout autour des maisons, des unités prêtes à combattre.

Si cette journée a enregistré une baisse de la température et a donc été moins tendue que celle d'hier, chacun conserve un œil sur les prévisions météo qui restent un facteur essentiel.

Le risque du vent

"Pour cette nuit, on devrait a priori avoir un vent de Nord-Est. Donc on va recalibrer tout ça puisqu'on a des prévisions météo qui nous arrivent", explique le lieutenant colonel Fabrice Aulas. "Effectivement, on a entendu parler d'orages. Est-ce qu'on aura un peu de pluie ? On l'espère. Dans le cas contraire, on aurait des orages dits secs, c'est-à-dire sans pluie. Et ça, on ne l'espère pas trop, parce que c'est générateur souvent de grosses bourrasques et non de pluie qui viendrait nous aider un peu à lutter contre le sinistre."

Ce sont des espoirs très mesurés, emprunt d'incertitudes. Parce que les pompiers le savent mieux que personne : le vent tournant, instable, imprévisible, peut à tout moment générer de très mauvaises surprises.