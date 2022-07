Incendies en Gironde : à Landiras, les habitants veulent «dire merci» aux pompiers

Au huitième jour des incendies en Gironde, la population des villages des environs compte sur les pompiers pour venir à bout des flammes et sauver leurs maisons. Les témoignages de soutien se multiplient pour encourager les soldats du feu dans cette tâche. Car la situation joue sur leur moral, notamment à Landiras, où plus de 10.000 hectares sont partis en fumée.

"Dire merci à notre façon"

Maël est venu avec son père au poste de commandement situé sur le parking de l'école de Villandraut. Avec quelques copains, ils ont trouvé un grand drap blanc dans un placard et ont décidé d'en faire une banderole. "J’ai dessiné un camion de pompiers qui éteint le feu. C’est pour les soutenir et pour les aider un peu. C’est pour dire merci à notre façon", explique Emmanuel, le père. "On ne peut pas aller sur le front, alors on essaye de faire ce qu’on peut."

À la salle des fêtes de Landiras où se retrouvent les pompiers de retour du feu, les dons d'eau et de nourriture affluent. Christelle est ostéopathe et est venue avec sa table pour proposer gracieusement ses services. "Ils ont des douleurs donc l'idée est de leur permettre de se détendre avant de repartir. Ils sont courageux et on se sent tellement impuissants que si on peut amener notre pierre à l’édifice, c’est mieux que de rester à la maison", souligne-t-elle.

"Une fatigue physique et mentale" chez les pompiers

Des marques de soutien essentielles pour leur moral. "On est sur un événement qui dure. Les équipes se relaient mais il y a une fatigue physique et mentale. La solidarité, tous les encouragements que reçoivent les sapeurs-pompiers, sont une ressource très importante. Grâce à ça, le moral des troupes est préservé", note Laurence Auvert, psychologue des pompiers.

Dans les villages, des affiches et des banderoles remerciant les pompiers sont installées le long des routes. Une manière d'accompagner les camions qui rejoignent le front du feu.