Incendies en Gironde : sur la route 259, les pompiers à pied d'œuvre pour contenir les feux

REPORTAGE

Situation toujours incontrôlable en Gironde. Chaque jour, le bilan environnemental est plus lourd : en une semaine, 19.000 hectares de pins ont brûlé, dont 6.500 dans les environs de La Teste-de-Buch où il n'y a heureusement aucune victime. Il y a eu de nombreuses évacuations préventives dans le bassin d'Arcachon, mais le feu n'est toujours pas fixé. Les pompiers sont toujours prêts à défendre les maisons, il n'y a d'ailleurs eu aucune destruction cette nuit à La Teste.

Le risque de sautes de feu

Sur la départementale 259 qui mène au Pyla, les pompiers de la Sécurité civile coupent et débroussaillent. La largeur de la route goudronnée risquant de ne pas suffire, ils élargissent la zone où les flammes, si elles devaient arriver ici, n'auraient rien à dévorer. Ce que redoute le commandant Castel, ce sont les sautes de feu qui peuvent être spectaculaires.

"Les écorces de l'arbre éclatent, et elles sont très légères, parce que c'est vraiment la couche superficielle de l'écorce qui plane complètement, comme une feuille de papier avec l'air chaud en plus qui est dégagé par le feu. Elles partent de quasiment 30/40 mètres avec la hauteur des pins et elles viennent se déposer à plus de 400 mètres en fonction du vent", explique le pompier.

"Contenir l'incendie"

Mobilité, le maître mot de la stratégie qu'applique ce groupe de pompiers avec ses camions. "Là, on est sur ce qu'on appelle une ligne d'appui. Le but du jeu est que le feu à cet endroit-là ne passe pas de l'autre côté", détaille l'adjudant-chef Julien. "On le laisse arriver et pour l'instant, ce matin, il n'est pas virulent par rapport au vent. On va laisser brûler toute cette bande-là pour éviter que derrière, si ça reprend", ça brûle puisque "tout ce qui a brûlé, ça ne peut pas rebrûler". Avec technique, le but "est de contenir l'incendie".

Depuis mardi matin, les Canadairs passent à nouveau au-dessus de la dune du Pilat, alors qu'est annoncée une reprise du vent dans l'après-midi.