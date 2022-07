«Un élan de solidarité que j'ai rarement vu» : en Gironde, les habitants ravitaillent les pompiers

REPORTAGE

La forêt brûle en Gironde depuis bientôt une semaine. Le travail des pompiers est compliqué, rendu difficile par la canicule, mais la solidarité s'organise pour les soulager. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de 200 pompiers supplémentaires, ils s'ajoutent aux milliers de soldats du feu déjà mobilisés. Trois Canadair et onze camions lourds sont également dépêchés en renfort. À La Teste-de-Buch, les habitants ne sont pas en reste, ils se sont organisés pour ravitailler en eau et en nourriture les soldats du feu.

Les coffres de voitures débordent de gâteaux et de boissons

"J'amène des boissons et du ravitaillement", dit une habitante, alors qu'un pompier lui indique où déposer les victuailles apportées. "S'il faut en rapporter, il n'y a pas de soucis", assure-t-elle. À longueur de journée, des habitants du bassin d'Arcachon se présentent spontanément à l'entrée du PC logistique des pompiers.

Les coffres de voitures débordent de gâteaux et de boissons, des dons pour soutenir les soldats du feu. Un ravitaillement auquel Thierry a décidé de contribuer : "Ce matin, je leur ai apporté des jus de fruits, des boissons, de l'eau, des chocolatines et des gâteaux. Une bonne quantité, un bon coffre."

Tout le monde contribue

Ensuite, Laurence, avec d'autres bénévoles, organise le stockage et la distribution sous des tentes où les pompiers viennent d'avaler un sandwich, se désaltérer et souffler un peu. Une véritable cantine de la fraternité. "C'est du bouche-à-oreille. On fait marcher les réseaux sociaux : dès qu'il nous manque quelque chose, on envoie un message", détaille la bénévole au micro d'Europe 1. "Les restaurateurs, les pâtissiers, les supermarchés... Tout le monde se mobilise, même les particuliers", dit-elle, en recevant un nouveau don de chocolatines.

Un adjudant-chef des pompiers de la Gironde se dit très touché par cet élan de solidarité. "La population a envie de nous faire plaisir en nous concoctant des petits plats, des sandwichs et on voit un élan de solidarité que j'ai rarement vu", insiste-t-il. Pour ravitailler les pompiers, ces bénévoles se relaient jour et nuit.