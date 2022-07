Incendies en Gironde : les animaux du zoo du bassin d'Arcachon recueillis dans toute la France

Si les incendies de Gironde ont obligé plus de 30.000 personnes à quitter leurs domiciles pendant plusieurs jours, près de la dune du Pilat, les animaux, eux-aussi, ont souffert de ces feux de forêt. Ceux du zoo du bassin d'Arcachon ont dû être évacués en urgence en milieu de semaine, répartis dans plusieurs parcs en France. Neuf d'entre eux sont arrivés dans le Morbihan, à Pont-Scorff.

"Un peu chamboulés par les déplacements"

"Là, on va voir si tout le monde va bien", annonce Mathieu Chataigner, soigneur aux terres de Nataé. Depuis le milieu de la semaine, il bichonne plusieurs nouveaux pensionnaires, dont trois singes araignées. "Ce sont des mâles. Ils sont très calmes. En même temps, ils ont été un peu chamboulés par les déplacements." Ces trois primates ont quitté en urgence le zoo de La Teste, menacé par les feux en Gironde. Après une escale à Nantes, ils ont trouvé refuge dans ce parc spécialisé dans l'accueil d'espèces en danger.

Pour son président, Sébastien Musset, c'était une évidence "quand on a vu que les vents propageaient les fumées au-dessus du zoo d'Arcachon, on leur a envoyé un petit mot en disant 'On est à votre disposition'. Ils nous ont répondu 'Si vous pouvez nous aider, c'est parti'".

L'initiative saluée par les visiteurs

En tout, neuf animaux ont été accueillis, dont deux singes hurleurs placés dans un autre enclos, qu'il a fallu aménager rapidement. "C'est tout ça qui a été fait en urgence. Pour le moment, il reste en intérieur et si par hasard, ça devait durer trop longtemps, l'objectif, c'est de pouvoir les faire sortir par les trappes en extérieur", reprend le soigneur.

En extérieur, justement, des panneaux permettent aux visiteurs de comprendre la démarche. "Les animaux ont été confiés suite chute aux incendies en Gironde", lit Olivia, 9 ans. Venue de Lorient, Anne-Christine salut l'initiative. "C'est génial, c'est une chance énorme pour les animaux."

Des animaux qui retourneront en Gironde dès que la situation le permettra. Avant cela, ils goûtent à la fraîcheur morbihannaise : "ils passent des vacances en Bretagne. Tout le monde en rêve", sourit la visiteuse.