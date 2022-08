Incendies en Gironde : le point sur la situation avant l'arrivée des orages

La situation est particulièrement délicate à Landiras en Gironde ou 7.400 hectares ont brûlé en deux jours, mais l'incendie ne progresse plus. Pour autant, les prévisions météo inquiètent les autorités. Des orages sont attendus en début de soirée, aux alentours de 21h. Ici à Hostens, on sent déjà le vent qui commence à se lever. De leur côté, les pompiers espéraient bien évidemment un retour de la pluie. Mais le problème, c'est que ce soir, ce sont des orages secs qui sont annoncés. La pluie sera bien là, mais à cause des températures élevées, elle n'aura pas le temps d'atteindre le sol.

Des rafales de vents à 50km/h annoncées

C'est le scénario que redoutaient particulièrement les pompiers aujourd'hui. Des conditions vraiment défavorables pour les secours, explique Marc Vermeulen, chef des pompiers de Gironde. "En fait, c'est la foudre qui va tomber dans le massif et qui en fait va venir chauffer la tourbe et donc faire un point chaud qui, en fonction de l'état de la tourbe et du vent, va soit éclore immédiatement ou va couver pendant 12 à 24 h", décrypte-t-il. "Il y a également, parce que ça ne suffisait pas, des vents en rafales qui sont annoncés, des rafales de l'ordre de 50 km/h.

1.000 pompiers mobilisés

Alors ce samedi soir, 1.000 pompiers aussi bien français qui européens seront sur le terrain. L'objectif est clair : anticiper des potentiels départs de feu et bien sûr les éteindre le plus vite possible.