Incendies en Gironde : «Nous sommes là pour aider», les pompiers allemands sont arrivés

La solidarité européenne à l'œuvre en Gironde où le feu progresse moins vite désormais. Mais en ce jour de pic de canicule, le travail des pompiers s'annonce une fois encore intense dans le secteur de Landiras où 7.400 hectares ont été calcinés. Les 1.100 soldats du feu français, épaulés par 361 collègues venus de différents pays d'Europe, la Pologne, la Grèce, l'Autriche, la Roumanie ou encore l'Allemagne. Justement, les sapeurs-pompiers allemands viennent d'arriver sur le terrain girondin, le long de la route départementale 111, bordée par des kilomètres de pins calcinés. Les sapeurs allemands sont 65 à lutter contre les feux.

"La coordination est une chose très importante, donc nous devons nous fier aux informations que nous donnent les locaux parce que nous sommes là pour les aider. C'est notre devoir de les soutenir. C'est très, très important", explique Simon Fritz, le commandant de l'unité sur place. Ces sapeurs-pompiers sont repérables grâce à leurs camions rouge et jaune où bien évidemment, tout est écrit en allemand. Mais aussi à leurs tenues. Sur l'avant de leur tee-shirt trône un drapeau de l'Allemagne. Et tout a été organisé pour pouvoir communiquer avec les équipes françaises.

"Avec les équipes françaises, il y a un officier de liaison qui est mis en place, qui parle anglais et qui va transmettre en fait les objectifs fixés par le chef du secteur sur lequel ils sont affectés. Ils ont été mis au repos et ils sont restés entre eux pour pouvoir se reposer, pour pouvoir attaquer puisqu'ils ont quand même du trajet. Mais forcément, ils sont là pour nous aider. On est là pour qu'ils nous aident donc ça se passe forcément bien", souligne Stéphanie Martin, officier de la communication.

Et l'objectif aujourd'hui est de sécuriser les départs de feu à l'aide de leurs camions et de leurs lances à eau. Les pompiers tentent de noyer les sols et de gratter la terre pour limiter au maximum de nouveaux départs d'incendies. Le tout sous une chaleur assommante.