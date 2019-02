Incendies en Corse : la forêt de Bonifato, une "ligne de crête" à préserver des flammes

REPORTAGE

La situation s'est stabilisée en Corse. La préfète Josiane Chevalier a indiqué sur Europe 1 lundi soir que les feux, "tant en Haute-Corse qu'en Corse du Sud sont maîtrisés". Un peu plus de 1.500 hectares ont été détruits par les flammes et plusieurs enquêtes sont en cours pour déterminer la cause des incendies. Et sur le terrain, les pompiers restent mobilisés pour empêcher les foyers qui couvent toujours de se transformer à nouveau en incendies incontrôlables.

Une forêt menacée.La forêt de Bonifato près de Calvi, par exemple, compte 3.000 hectares de pins maritimes, de chênes verts et d'oliviers entourés d'un maquis très sec - il n'a pas plu depuis plus d'un mois. À la moindre flammèche, elle pourrait partir en fumée et le feu n'est pas très loin. Les 150 pompiers sur place font donc leur maximum pour éviter que les flammes n'atteignent cette zone située dans la montagne. Mais leur travail est compliqué car la zone est difficile d'accès.

Une situation particulièrement compliquée. Avec l'aide des techniciens de l'Office national des forêts, des voies ont été défrichées afin de faire passer des lances à incendies. Des pompiers ont aussi été hélitreuillés sur les foyers encore actifs. Un travail qui devrait se poursuivre mardi. "Notre objectif, c'est de préserver au maximum cette ligne de crête", explique le commandant des opérations de secours le lieutenant-colonel Rigaud au micro d'Europe 1. "C'est une forêt de résineux très dense avec plusieurs couches de végétation qui se superposent. Donc le feu se propage très vite et est techniquement, difficile à éteindre. Pour nous, c'est un type de végétation qui pose problème."

Une météo qui devrait être plus clémente. Jusqu'à présent, les vents forts soufflant jusqu'à 90 km/h ont rendu les opérations très périlleuses, mais selon Météo France, la journée de mardi devrait être plus calme. Les pompiers comptent en profiter pour mettre enfin un terme à cette série d'incendies.