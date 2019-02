Incendies en Corse : "À cette allure, l'île de Beauté ne sera plus la même"

Les incendies de forêts continuent de ravager les paysages de la Corse lundi. Au moins 1.500 hectares ont brûlé depuis samedi soir. 48 départs de feux ont été repérés et huit enquêtes ont été ouvertes pour en déterminer l'origine. Le feu le plus virulent, celui de Calenzana, près de Calvi, n'était pas encore maîtrisé dimanche soir, après avoir ravagé 1.200 hectares de végétation et malgré les renforts aériens déployés dans la journée. Pierre Guidoni, le maire de la ville, à confié son désarroi au micro d'Europe 1.

"On a pris un coup dans l'aile", déplore le maire. "C'est du jamais vu. Il y a beaucoup de dégâts sur la commune, des arbres arrachés, des toitures envolées... C'était virulant", a-t-il rapporté. "C'était impressionnant. Ça me fait penser aux feux que le Portugal vit de temps en temps et aux États-Unis. On a pris un coup dans l'aile. À cette allure, l'île de Beauté ne sera plus la même."

Une situation qui devrait s'améliorer. Une reconnaissance aérienne effectuée en fin d'après-midi dimanche a toutefois permis de constater une évolution plutôt favorable. "Les rotations des Canadairs semblent avoir porté leurs fruits. La nuit et la baisse des températures devraient favoriser cette évolution", a indiqué un porte-parole de la préfecture de Haute-Corse.

L'alerte de Météofrance au "vent fort" a été levée dimanche pour toute l'île. Les pompiers sont restés mobilisés en surveillance toute la nuit sur site, en attendant que les Canadairs puissent reprendre leurs rotations lundi au lever du jour, a ajouté la préfecture, précisant que "si les conditions le permettent, des hommes seront héliportés sur site pour travailler sur les foyers".

Dimanche soir, 170 personnes (pompiers et gendarmes notamment) restaient mobilisés dans le département, et 166 en Corse du Sud. Des renforts venus de Brignoles, dans le Var, et de Marseille doivent arriver par bateau lundi matin.

Huit enquêtes ouvertes. Trois enquêtes de gendarmerie ont été ouvertes en Corse-du-Sud et cinq en Haute-Corse, a précisé la préfète de Corse et de Corse-du-Sud, Josiane Chevalier. En Corse-du-Sud "il ressort à ce stade des trois enquêtes des éléments qui ne portent que sur des origines accidentelles ou des écobuages mal maîtrisés", a indiqué le général Jacques Plays, commandant de la légion de gendarmerie de Corse.

En Haute-Corse, "on est également pour l'essentiel sur des écobuages". Le général s'est montré plus prudent au sujet de l'incendie le plus important, celui de Calenzana : "Les techniciens ont commencé leurs constatations en début d'après-midi, donc on ne peut pas encore savoir de façon formelle, mais il n'est pas impossible que ce soit également d'origine accidentelle".

Mais pour le maire de Calenzana, les écobuages ne sont pas en cause. "Pour moi, c'est criminel. Je suis très en colère parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui il y ait des pyromanes en liberté qui ne mesurent pas le danger qu'ils font courir aux sapeurs-pompiers et à la population. Il y a différentes personnes qui se sont mobilisées avec une exemplarité de très grande qualité."