«C'est désolant» : au camping des «Flots Bleus», le directeur constate les dégâts de l'incendie

L'accalmie se confirme en Gironde. Sur les deux fronts des incendies, les feux ne progressent plus, mais les autorités restent prudentes. Ils ne sont ni fixés, encore moins éteints. 6.000 personnes ont pu rentrer chez elles, 30.000 attendent toujours de pouvoir le faire. L'heure est également à l'évaluation des dégâts. Au bord de la dune du Pilat, l'emblématique camping des "Flots Bleus", de son vrai nom "Camping de la dune", popularisé par la saga "Camping" avec Franck Dubosc, est ravagé. Europe 1 s'est rendue sur place.

Des allées calcinées

Directeur de l'établissement depuis une dizaine d'années, Franck Couderc déambule dans un décor noirci, dévasté par les flammes. La pancarte intacte du camping des "Flots Bleus" gît à terre. Des chaises, une moto calcinée, des morceaux de bouteilles de gaz qui ont explosé sous l'effet de la chaleur, et des bungalows dont il ne reste plus rien. "On avait changé 95% des mobil-homes, des trucs tout neufs, c'est désolant", soupire-t-il.

Le président de la République a promis que seraient reconstruits des cinq campings au pied de la dune du Pilat. Mais Emmanuel Macron a été clair, "pas comme avant", avec des obligations, des normes nouvelles. Ce n'est pas un problème, assure Franck Couderc. "Nous, on a signé un permis d'aménager en 2018 où on devait mettre des mobil-homes bardés de bois, avec des huisseries noires et compagnie... On est dans ce que va nous demander le président."

700 séjours à rembourser

"Les nouvelles règles, c'est par rapport aux sites classés. Nous, on est bon. On a sorti plus de 80% des mobil-homes, on a fait un escalier en bois...", explique-t-il. Ce patron de camping reçoit déjà des propositions de la part d'entreprises qui veulent l'aider gratuitement à rebâtir. Très touché par cette solidarité, Franck Couderc prépare, lui, de son côté le remboursement de ses clients soit environ 700 séjours.