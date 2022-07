Vacances : à Saint-Brévin-les-Pins, en Vendée, le camping tourne à plein régime

Les valises sont enfin posées, les vacances peuvent vraiment commencer. Voilà ce que vivent des millions de Français en ces premiers jours de juillet. Nombre d'entre eux ont pris d'assaut le littoral pour profiter de l'été et se sont parfois tournés vers le camping. À Saint-Brévin-les-Pins, en Vendée, le "Camping Paradis" annonce un taux d'occupation à plus de 80% cet été avec déjà une forte affluence pour cette première semaine de vacances. De quoi satisfaire son patron, Nicolas Charrier, au micro d'Europe 1.

"Sur juillet et août, on est de l'ordre de 85%. C'est plutôt une bonne année, on est plutôt sur les tendances d'avant Covid, de 2019. Mais l'hôtellerie de plein air, même en période de Covid, on a su assez bien résister, notamment l'année dernière. On a reçu beaucoup de clientèle française qui n'a pas pu aller à l'étranger. Et ça, ça nous a vraiment soutenu", remarque-t-il.

Le retour des Anglais, Néerlandais et Allemands

Pour cet été, le camping vendéen peut toutefois compter sur le retour de nombreux touristes étrangers. "Cette année, on revoit revenir les Anglais, notamment, les Néerlandais et Allemands. Ce qui fait qu'avec la clientèle française, qui a pu découvrir le camping cette année, on a de très bons taux de réservations, on est plutôt contents", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le "camping paradis" a su opérer quelques petites modifications, en s'inspirant des initiatives prises dans d'autres établissements. "On s'est beaucoup adapté. Il y a des campings qui ont mis sur leurs emplacements tentes et caravanes, des sanitaires privatifs pour s'adapter au contexte Covid. Et c'est toujours plus confortable pour les campeurs", estime-t-il.