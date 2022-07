Incendies en Gironde : Olivia Grégoire annonce des «mesures de soutien» pour les campings

Les incendies en Gironde ont commencé il y a une semaine. Près de 19.000 hectares de forêt ont été détruits par le feu, mais pas seulement. Si aucune victime n'est à déplorer, au pied de la dune du Pilat, le feu a notamment emporté les cinq campings évacués de leurs 6.000 occupants le 13 juillet, dont celui de la Dune-Les Flots Bleus, immortalisé par les films Camping. "Patrick pleure", a tweeté l'acteur Franck Dubosc, qui interprète le personnage principal, Patrick Chirac.

On le reconstruira notre camping ! pic.twitter.com/QvUQJkiHPS — franckdubosc (@dubosc_franck) July 18, 2022

"C'est un crève-cœur. Économiquement, ça va être extrêmement difficile pour eux, comme pour la commune. La saison touristique, on en a besoin ! Mais on s'en relèvera", a réagi le maire Patrick Davet.

Aider toute l'économie autour des campings

Ces campings brûlés, cela signifie des professionnels qui perdent tout. Le gouvernement réfléchit à des solutions pour soutenir les professionnels de La Teste-de-Buch, du bassin d'Arcachon. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, l'a annoncé mardi matin à la presse. "Nous prendrons des mesures de soutien pour protéger les campings qui ont été très lourdement affectés", a-t-elle commencé.

Les campings ne seront semble-t-il pas les seuls à bénéficier des aides. "Nous sommes aussi en train de regarder pour essayer d'aider autour des campings : les commerces, les artisans, les petits restaurants, les sandwicheries, les glaciers, toutes celles et ceux qui vivent du tourisme en été autour de ces campings", a-t-elle poursuivi.

Être dans l'action

Le gouvernement est en train d'étudier "comment il serait possible d'enclencher leurs assureurs et leurs assurances pour les accompagner, mais aussi peut-être de les aider pour un certain nombre d'entre eux".

"Dans les prochains jours, le gouvernement prendra des mesures et s'assurera auprès des autres acteurs économiques, comme les assureurs, de la bonne protection de leur patrimoine", a encore dit Olivia Grégoire. Et de conclure : "Au-delà de la compassion, il nous faut être absolument rapidement dans l'action."