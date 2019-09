Incendie d'un Ehpad à Paris : "On a évité une vraie catastrophe"

RÉACTION

Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie a fait au moins un mort, un centenaire, dans un Ehpad du 16ème arrondissement de Paris. Deux femmes âgées de 96 et 88 ans étaient en urgence absolue, lundi matin, et quatre personnes en urgence relative, dont un pompier. Au micro d'Europe 1, la maire de l'arrondissement Danièle Giazzi a salué la réactivité des soldats du feu et le professionnalisme du personnel de l'établissement.

"Le personnel a été exemplaire, calme, et très organisé"

"Les pompiers sont intervenus très rapidement sur le lieu du sinistre qui s'est déclaré vers 21h20", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "On a évité une vraie catastrophe, et on le doit beaucoup au personnel qui a été exemplaire, calme, et très organisé". Lundi matin le deuxième étage du bâtiment, où se trouve la chambre d'où est parti l'incendie, est "entièrement condamné", mais tous les autres occupants ont pu regagner leur chambre dans la nuit et les résidents du deuxième étage ont pu être relogés", détaille l'édile.

Quant à l'origine de cet incendie meurtrier, elle reste encore un mystère. "Il n'y a rien de sûr", commente Danièle Giazzi. "Cette nuit nous parlions d'une cigarette qui pourrait, à priori, être à l'origine de l'incendie. Car malgré l'interdiction certains occupants fumaient. Mais ce n'est pas confirmé".