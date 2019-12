Le Havre : important incendie, maîtrisé, dans une raffinerie de Total

Un important incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre, sans faire de blessé, et se trouve dans une phase "largement descendante", a indiqué la préfecture de Seine-Maritime.

"Le feu a débuté à 4 heures sur une pompe chargée de faire circuler les hydrocarbures dans l'usine Total de Gonfreville-l'Orcher. Un 'plan d'opération interne' a été déclenché à 4h10 et le feu est actuellement en phase largement descendante même s'il reste quelques foyers", a indiqué la même source. "Des premières mesures de la qualité de l'air ont été effectuées et sont négatives mais le préfet conseille à la population de rester chez elle", selon la préfecture.

Elle a précisé que seuls des moyens internes au groupe Total ont été déployés pour maîtriser l'incendie. Dans un communiqué, le groupe précise que le feu, qui s'est déclenché "sur une pompe de charge d'alimentation de la distillation atmosphérique de la raffinerie", est maîtrisé.

Aucune victime à déplorer

"A l'heure actuelle, l'intensité de l'incendie qui a démarré à 4 heures sur une des unités de la raffinerie de Normandie est fortement réduite. Le feu est maîtrisé. Il reste des foyers résiduels qui ne sont plus alimentés et l'installation concernée est isolée", indique le groupe. "Les moyens internes conséquents de la plateforme sont toujours mobilisés. Cet événement n'a pas occasionné de victime et toutes les personnes présentes sur le site sont en sécurité", ajoute-t-il, précisant qu'une évaluation "des conséquences éventuelles de cet incendie est en cours".

La plateforme Total de Normandie regroupe une raffinerie et un site pétrochimique, et fabrique des produits pétroliers et des polymères. Elle emploie 1.500 salariés.