Incendie à Paris : un père lance un appel pour retrouver son fils

Un dernier bilan fait état de 10 morts dans l’incendie qui a ravagé, dans la nuit de lundi à mardi, un immeuble du 16ème arrondissement de Paris. Le feu a également fait 33 blessés, dont huit pompiers, et a obligé les secouristes à évacuer une cinquantaine de personnes. Depuis ce drame et la panique qui a suivi, un père reste sans nouvelle de son fils. Patrick Jouclas a posté mardi soir un appel à témoins sur Facebook, pour tenter de retrouver Jonathan, 26 ans.

"Il habitait au 7ème étage de l’immeuble qui a été incendié hier soir au 17 bis rue Erlanger", indique ce père, expliquant que le corps de Jonathan n’a pas été identifié parmi les premières victimes retrouvées dans les décombres. "Nous espérons donc qu’il soit admis inconscient et non identifié dans une réa de Paris", ajoute-t-il.

Des "barrages téléphoniques". L’homme explique avoir tenté à plusieurs reprises de contacter les différents services d’urgence et de réanimation de la capitale où ont pu être admis les différents blessés, sans succès. "L’APHP ne dispose pas de l’info des patients non identifiés et il est très difficile de franchir les barrages téléphoniques parfois organisés par les standardistes eux-mêmes à l’accueil des hôpitaux", déplore-t-il. Patrick Jouclas indique encore que son fils est facilement identifiable en raison d’un "ostéome ostéoïde de 2,5 cm derrière l’oreille gauche", c’est-à-dire une petite boule osseuse.

Une suspecte interpellée. Une habitante de l'immeuble incendié a été placée en garde à vue mardi, avant d'être admise à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Cette femme d'une quarantaine d'années a été "arrêtée en état d'alcoolémie alors qu'elle tentait de mettre le feu à une voiture", a indiqué une source policière à l'AFP. Selon des informations d'Europe 1, elle venait même tout juste de sortir d'un hôpital psychiatrique dans lequel elle avait été placée à la demande de la famille.