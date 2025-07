Incendie à Marseille : une dizaine de maisons détruites, des habitants sous le choc

Le feu, désormais fixé, a ravagé plusieurs quartiers de Marseille ce mercredi. Une dizaine de maisons ont été détruites et les habitants, mobilisés toute la nuit avec des moyens de fortune, redoutent de nouvelles reprises. Aucun blessé n'est à déplorer.





Le feu est désormais fixé à Marseille, mais les secours sont encore très nombreux ce mercredi soir sur le terrain, autour des quartiers touchés par l'incendie où 750 hectares ont été brûlés. Le parquet de la ville a confirmé que le feu était d’origine accidentelle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les marins-pompiers de Marseille et des sapeurs de plusieurs départements sont mobilisés, alors que les sirènes résonnent dans la cité phocéenne. Romain sortait de la maison de sa tante de 90 ans pour la récupérer. "Je vois que la maison n'est pas trop touchée, mais le jardin énormément. Le garage, c'est pas joli à voir", constate-t-il.

Au milieu de la végétation calcinée, dans leurs maisons parfois touchées par les flammes, des habitants étaient prêts à intervenir à la moindre reprise de feu, avec des moyens dérisoires comme un seau d'eau ou un tuyau d'arrosage. "C'est des cendres, et avec le vent, ça risque de reprendre. On a vécu le plus dur. Mais il n'y a pas de victime", explique un riverain au micro d'Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une dizaine de maisons détruites

Pour certains, le miracle les a préservés, comme Paul. Il habite le quartier de l'Estaque, durement touché. "Il y a plusieurs maisons qui ont brûlé. Il y avait beaucoup de fumée. On n'arrivait plus à respirer. J'ai été obligé de partir", se souvient ce Marseillais.

Après une nuit courte, passée dans sa voiture avec son épouse et son fils, un père de famille est venu constater les dégâts. "La maison du voisin d'à côté a été touchée, moi ça a été épargné, mais on est passés à deux doigts. C'est pas normal, on est en France, cinquième puissance mondiale, et on n'a plus de Canadair pour éteindre les feux l'été. Il y a un gros problème", déplore ce riverain.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Au total, le feu a entièrement détruit une dizaine de maisons.