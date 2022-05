Impôts : pour les déclarations de revenus, la date limite approche

L'heure n'est plus à la procrastination concernant les déclarations de revenus. Tous les Français ayant choisi le format papier devront remplir cette fameuse déclaration d'ici mardi soir 23h59 au plus tard. Une deadline qui s'applique aussi bien pour les résidents français comme étrangers. Dans certains départements, les déclarations en ligne sont elles aussi concernées. Cette date butoir était initialement prévue au 19 mai mais a finalement été décalée du fait de retards dans l'envoi du document prérempli à certains contribuables concernés.

>> LIRE AUSSI - Impôts : la date limite pour déclarer ses revenus en format papier repoussée au 31 mai

Pour se procurer le formulaire de déclaration, il suffit de se rendre sur le site Internet impots.gouv.fr ou bien directement auprès de votre service des impôts près de chez vous. La date limite est également fixée au 31 mai pour les télédéclarations des départements allant de 20 à 54 (y compris la Corse).

Un délai supplémentaire pour les départements compris entre 55 et 96

Concernant les départements allant de 1 à 19, le délai est d'ores et déjà dépassé. Il est donc donc urgent de remplir sa déclaration au plus vite, d'autant qu'une majoration peut s'appliquer dès maintenant, en raison du retard. Pour les départements compris entre 55 et 96, ainsi qu'à Mayotte ou sur l'île de la Réunion, il reste encore plusieurs jours avant la date limite fixée au 8 juin, 23h59.