Y a-t-il une pénurie de tuiles en France ?

Une nouvelle pénurie s'installe en France : celle des tuiles. Pour les professionnels du secteur de la construction, il est de plus en plus difficile de s'en procurer en grande quantité. Les artisans ont du mal à en commander pour construire ou réparer des toitures comme l'explique Olivier, couvreur dans la Somme, qui repart souvent bredouille quand il appelle ses fournisseurs. " Ils nous disent clairement qu'on devait les recevoir mais on ne les reçoit pas, on les reçoit un mois, deux mois après... On doit changer nos chantiers, se débrouiller."

Une situation qui dure

Flambée du prix du gaz, problème de main-d'œuvre, les causes de cette pénurie peuvent être nombreuses et les conséquences dramatiques pour ces professionnels. Olivier doit par exemple refuser des clients.

Frédéric Didier, président de la Fédération française des tuiles et des briques, constate que depuis l'arrêt des usines pendant la crise sanitaire, le marché n'a jamais repris des couleurs. "Nous avons mis en sécurité nos collaborateurs durant la période du Covid-19. Il y a eu un arrêt de production, mais à l'issue de cette période-là, les stocks étaient relativement bas et la demande très forte. On a vécu des épisodes dramatiques de grêle dans l'Allier, dans le Sud-Ouest et un peu dans l'Est de la France, qui a généré encore des demandes très fortes, ponctuelles et locales, de tuiles." Cependant, Frédéric Didier reste confiant et espère une stabilisation du marché d'ici la fin de l'année 2023.