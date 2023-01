EUROPE 1 ET VOUS - À Conty, les habitants subissent toujours les conséquences de la tornade

REPORTAGE

En octobre 2022, une tornade ravageait une partie de la ville de Conty dans la Somme. Près de 80 maisons ont été soufflées dans la commune. Trois mois plus tard, des dizaines d'habitants passent l'hiver avec un toit bâché en attendant le début des travaux. Ces derniers se font attendre à cause d'une pénurie d'artisans, de couvreurs et de tuiles, sans parler des délais imposés par les assurances.

Aucune date précise de reconstruction fixée

Sur le toit de la maison blanche de Nathan, les mêmes bâches bleues sont fixées par des poutres en bois. Au quotidien, cette situation est gênante : "Lorsqu'il pleut fortement, l'eau s'infiltre même avec les bâches. On pose des bassines à droite à gauche. On attend le couvreur qui ne devrait pas tarder à arriver. Il devait venir avant Noël. Mais bon, il a beaucoup de boulot...", explique Nathan au micro d'Europe 1.

Cette attente est provoquée par une pénurie de tuiles mais également aux délais de réponse des assurances. Des dizaines de bâtiments attendent toujours la réparation de leur toiture dont l'école primaire. "La classe a été détruite", témoigne une mère de famille. L'épisode a marqué certains élèves comme le raconte Aurélie, mère d'une petite fille nommée Maelle. "Elle était triste pour les dégâts dans sa classe et à l'école".

"On aimerait que ça soit réparé au plus vite et avec une reconstruction en dur mais je crois que ça va mettre un ou deux ans avant de se reconstruire", détaille une autre mère d'élève. La directrice de l'école primaire confirme qu'aucune date précise pour la reconstruction n'a été fixée. En attendant, quatre classes sont hébergées dans le collège de Conty, épargné par la tornade.