«Il ne faut pas se taire» : à Ajaccio, des centaines de Corses manifestent contre la mafia

Plus de 2.000 personnes se sont réunis ce samedi dans les rues d'Ajaccio pour dire stop à la mafia. Depuis le début de l'année, trois personnes ont été tuées sur fond d'affaires liées au grand banditisme. Des victimes parfois innocentes comme il y a trois semaines ou une adolescente de 18 ans a été ciblée par erreur.

"Arrêtez de tuer nos enfants"

Le phénomène perdure en Corse. En 20 ans, près de 80 restaurants ont été incendies et dix élus et quinze chefs d'entreprise ont été tués par la Mafia, qui gangrène l'île de Beauté. Présente à la manifestation, Josette ne veut plus de l'omerta.

"Il ne faut pas se taire, les assassinats ne sont que la partie visible de l'iceberg. Et le reste du temps, c'est le racket, l'intimidation, les rachats à bas prix...", liste-t-elle au micro d'Europe 1. Un peu plus loin dans le cortège, Pierre a fait 50 kilomètres pour participer à cette mobilisation historique. "Arrêtez de tuer nos enfants, Nos enfants ont besoin de grandir en paix sur cette île qui est l'île de beauté. Mais là, c'est l'île de l'horreur", lance-t-il.

Une lutte qui s'annonce longue

Devant la préfecture, le porte-parole des collectifs anti-mafia s'entretient avec le préfet. Et, fait rare dans une manifestation, le représentant de l'État prend la parole. "La mafia, il faut l'appeler comme tel. On a tous, y compris tourner autour du pot. La mafia, c'est pas simplement quelques personnes qui font leurs petites affaires. La mafia, c'est une ou plusieurs organisations qui veulent prendre le pouvoir. Si nous travaillons ensemble, la Corse et l'Etat, nous pouvons triompher de la mafia", insiste devant les manifestants Jérôme Filippini.

Un discours dans lequel se retrouve Marie-Antoinette Maupertuis, qui préside l'Assemblée de Corse. "Nous sommes complémentaires les uns et les autres pour faire avancer le bien". Mais ils le savent, la lutte sera longue pour contrer la mafia.