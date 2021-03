"Il manque des millions, où sont-ils ?" : conflit autour de l'héritage de Jean-Loup Dabadie

Le conflit autour de l'héritage de l'Académicien Jean-Loup Dabadie devra être tranché par la justice. Vendredi 5 mars, la fille du parolier, décédé en mai 2020, a en effet déposé plainte contre sa belle-mère, Véronique Bachet-Dabadie, pour vol, recel et abus de confiance. Au côté de ses deux frères, elle accuse sa belle-mère d’avoir subtilisé une partie des biens de l’homme de lettres.

"Cela ne peut pas se passer comme ça"

Lors de l’inventaire des biens de Jean-Loup Dabadie dans ses deux logements, à Paris et à l’Île de Ré, sa fille aînée, Clémentine Dabadie-Fombonne s'est étonnée que si peu d’objets de valeur s’y trouvent. Pour elle l’explication est claire : sa belle-mère, Véronique Bachet, les aurait gardés pour elle. Dans deux mois, chaque enfant devra donc payer des droits de succession pour un héritage estimé anormalement faible.

"C'est très difficile de faire le deuil de mon père sans avoir un objet de lui", témoigne la fille du parolier au micro d'Europe 1. "Il y a des tableaux dont on se souvient parfaitement, mes frères et moi, qui ont disparu", poursuit-elle, déplorant aussi l'absence de "montres" et d'une collection de "pipes anciennes". "Et l'épée d'Académicien, ma belle-mère a dit : 'Mais elle m'appartient, parce qu'il y avait mon portrait gravé dessus', mais ça ne peut pas se passer pas comme ça."

"Ce que mon père a gagné toute sa vie"

"Ce qu'on retrouve sur les comptes en banque, 1,9 million d'euros, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de gens", reconnaît Clémentine Dabadie-Fombonne. "Mais pour ce que mon père a gagné toute sa vie, il manque des millions." Et d'interroger "Où sont-ils ?

Véronique Bachet, elle, conteste farouchement ces accusations. En 2002, Jean-Loup Dabadie avait désigné sa troisième épouse comme exécutrice testamentaire du droit moral de l’ensemble de ses œuvres.