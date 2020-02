"Il faut vraiment qu'il dégage" : un entraîneur réclame la démission de Didier Gailhaguet

INTERVIEW

L'omerta se brise. Alors que la Fédération française des sports de glace est soupçonnée d'avoir couvert Gilles Beyer, l’entraîneur de Sarah Abitbol qui a révélé avoir été abusée par lui, Didier Gailhaguet, le président de la FFSG, a finalement émis l'hypothèse qu'il pourrait démissionner "si c'est le seul moyen" de débloquer la situation. Si les agissements supposés de Gilles Beyer ont été révélés publiquement par Sarah Abitol dans Un si long silence, publié aux éditions Plon fin janvier 2020, Didier Lucine, entraîneur de patinage à Annecy, avait pourtant lancé l'alerte il y a 20 ans. Il juge que Didier Gailhaguet "salit l'image du patinage". S'il souhaite "vraiment qu'il dégage", Didier Lucine ne pense pas que Didier Gailhaguet démissionnera. "Il n'a pas assez de dignité" pour ça, selon lui.

"Il n'y a pas de plaintes, on fait ce qu'on veut"

Gilles Beyer et Didier Lucine se connaissaient pourtant très bien, et ont pendant de nombreuses années patiné ensemble. Jusqu'en 2000. A l'été, Vanessa, une des patineuses de Didier Lucine, lui raconte que Beyer l'a "quasiment kidnappée sur Annecy". "Mais ce qui a déclenché l'affaire", explique Didier Lucine, "c'est lorsqu'à La Roche-sur-Yon, en stage, Gilles Beyer a pris une chambre avec une patineuse". Conscient de la situation, Didier Lucine prévient alors la fédération. Gilles Beyer sera démis de ses fonctions.

Mais lorsque Gilles Beyer retourne sur les patinoires, Didier Lucine alerte Didier Gailhaguet sur ses agissements. Le président de la Fédération lui aurait répondu "il n'y a pas de plaintes, on fait ce qu'on veut", avant de le sanctionner, selon Didier Lucine, qui évoque des subventions en baisse ou des non-sélections de patineuses pour les compétitions officielles.

D'autres témoignages pourraient être publiés

Selon Didier Lucine, la quasi-totalité des gestes décrits par les patineuses ont été commis sans aucun témoin. "Pour Sarah et cette histoire de viol, personne ne savait", affirme Didier Lucine. "C'est une certitude, mais tout le monde était au courant des agissements de Gilles Beyer. Pas un membre de la fédération peut dire le contraire!". "Quand on écoute Didier Gailhaguet en conférence de presse, Cahuzac à la limite c'est un enfant de cœur. C'est hallucinant de mensonges !", tacle l’entraîneur d'Annecy.

Didier Lucine l'affirme, des témoignages sont en cours de vérification et certains pourraient sortir. "J'ai beaucoup de SMS d’entraîneurs qui ne peuvent pas parler", raconte-t-il. "J'essaye de parler pour les patineurs, pour toute la nouvelle génération de coachs qui est partie à l'étranger et qui rêve de revenir", se justifie-t-il. "Ils n'en peuvent plus, il y a une telle ambiance catastrophique dans ce milieu. Il faut que ça change !"