"Il faut tous se serrer les coudes" : Jacques Weber appelle à la mobilisation pour la culture

TÉMOIGNAGE

Le cri du cœur d'un secteur en colère. Le monde de la culture appelle à manifester ce mardi, à midi place de la Bastille, à Paris, pour protester contre le maintien de la fermeture des théâtres, cinémas, musées et autres lieux culturels. Ces derniers auraient dû pouvoir rouvrir au 15 décembre, mais l'objectif fixé par le gouvernement des 5.000 cas de Covid-19 par jour n'a pas été atteint, reportant au 7 janvier l'échéance pour les lieux culturels. Le comédien Jacques Weber confie sur Europe 1 son incompréhension et appelle à la mobilisation de tous pour soutenir le secteur.

Il manifestera place de la Bastille mais également devant le Théâtre de l'Atelier, où il devait se produire, à 18h30, aux côté de François Morel et d'Audrey Bonnet, entre autres. "On ne comprend pas très bien, par exemple, que dans un Etat laïc, on rouvre les endroits de culte et on interdise les théâtres. Tout cela manifeste une philosophie et une politique qui me semblent extrêmement préoccupante", souligne l'acteur.

"Tous se serrer les coudes"

"On n'arrête pas de dire la même chose pendant des jours et des jours : la multitude de gens qu'il y a dans les supermarchés, les théâtres, les musées, les cinémas restent fermés, c'est extrêmement grave. Parce que le théâtre est un lieu d'indépendance, de liberté. Tout cela créé des liens sociaux importants", assure Jacques Weber.

"Et au bout d'un moment, je le sens bien autour de moi, et partout : cela tape sur la tête des gens. Je ne comprends pas bien ce qu'on fait subir au théâtre alors même qu'il n'y a pas eu de clusters dans les théâtres", dénonce-t-il. "Je crois qu'il faut tous se serrer les coudes et pour cela il faut tous, pas seulement les gens du spectacle, manifester", conclut l'acteur.