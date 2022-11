«Il faut être solidaire» : la Banque Alimentaire lance sa collecte sur fond d'inflation

Depuis vendredi et jusqu’à dimanche soir, de grandes collectes sont organisées dans les magasins et les supermarchés. L’objectif : aider les 2,2 millions de Français en situation de précarité alimentaire, dans un contexte d'inflation galopante. Pour le lancement de la 38e collecte nationale des Banques Alimentaires, Europe 1 s’est rendue dans le centre E.Leclerc de Montparnasse à Paris.

Les Français solidaires malgré la baisse du pouvoir d’achat

Postée à l’accueil du magasin, Brigitte fait partie des 15 bénévoles présents depuis l’ouverture du magasin, reconnaissables à leur gilet orange. "Un petit quelque chose pour les Banques Alimentaires ?", lance-t-elle à une cliente. Plus la matinée passe, plus les dons à récupérer se multiplient. "Regardez, ça arrive là-bas, les produits arrivent ! C’est des pâtes je crois, c’est un grand classique les pâtes. Il y a eu aussi des boîtes de conserve", raconte-t-elle.

Malgré l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, Brigitte est optimiste pour la collecte. Les Français savent se mobiliser en période de crise, selon elle. "Au moment du Covid, en pleine crise sanitaire, on a eu des collectes exceptionnelles. On se dit que c’est année, on va nous donner aussi beaucoup. Parfois, il y a plus de solidarité dans les moments difficiles", assure-t-elle avant de poursuivre. "Il y a de plus en plus de monde quand même, j’espère que ça va être le rush", sourit-elle au micro d'Europe 1.

Quentin fait partie des premiers à donner, et même s'il touche le Smic, cela ne le freine pas. "Quels que soient les revenus qu’on a, en temps de crise économique, plus que jamais il faut être solidaire avec les plus démunis", appuie-t-il. En deux heures, une dizaine de cartons ont déjà été remplis. L’objectif des Banques Alimentaires : récolter 20 millions de repas en trois jours.