Aide alimentaire aux étudiants : enveloppe exceptionnelle de 10 millions d'euros

Le gouvernement va débloquer une enveloppe exceptionnelle de 10 millions d'euros pour l'aide alimentaire aux étudiants, dont la précarité s'accroît face à l'inflation, a-t-il annoncé mardi. Le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe et la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau vont mobiliser ces fonds - dont les modalités de déploiement seront précisées la semaine prochaine - en complément des repas à un euro mis en place depuis la crise sanitaire, ont-ils indiqué dans un communiqué.

Un soutien pour les associations qui agissent en faveur des étudiants

Cette enveloppe soutiendra les associations qui agissent en faveur des étudiants les plus précaires, pour compléter l'offre accessible et structurer les réseaux de distribution, est-il précisé. Elle permettra de renforcer les liens entre associations étudiantes, établissements d'enseignement supérieur, acteurs de la solidarité et collectivités territoriales, et de couvrir en particulier les sites sur lesquels l'offre de restauration est insuffisante, ajoute le communiqué. "Il est indispensable de répondre à la situation de détresse rencontrée par de trop nombreux étudiants", souligne Jean-Christophe Combe, cité dans le communiqué.

Pour faire face aux difficultés des étudiants, le gouvernement a annoncé cet été une série de mesures, dont le maintien du repas à un euro pour les étudiants boursiers et en situation de précarité. Il a aussi décidé la revalorisation des bourses sur critères sociaux de 4% à la rentrée et le versement de l'aide exceptionnelle de 100 euros aux étudiants précaires. Une réforme des bourses est par ailleurs discutée dans le cadre de la concertation sur la vie étudiante, lancée en octobre.