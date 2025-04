«Il a fallu que je m'assoie» : des fidèles ébahis devant la Sainte Tunique du Christ, exposée à Argenteuil

À l'occasion du week-end de Pâques, plus de 2300 personnes étaient présentes à Argenteuil pour se recueillir devant la Sainte Tunique du Christ. Les fidèles ont également pris part à un Chemin de croix, ponctué par des temps de prières et de chants dans les rues.

À Argenteuil, c’était un Vendredi saint très spécial. Ce dernier marquait le premier jour de l’ostension de la Saint Tunique, qu’aurait porté le Christ avant sa mort, rassemblant plus de 2.300 personnes dans cette ville de région parisienne.

Une sécurité renforcée

Après s'être recueillis devant la Sainte Tunique du Christ, Sylvie et Benoit, les yeux larmoyants, ont eu bien du mal à cacher leur émotion. “Ce tissu finalement tout simple, c'est celui qui a permis à l'homme de sauver le monde et donc c'était très émouvant", témoigne-t-elle à la sortie de la Basilique. “Le fait de se retrouver devant la Sainte Tunique, on ressent quelque chose. Ce qui fait qu'après, il a fallu que je m'assoie parce que je tombais. C'est très impressionnant", s'émeut Benoit.

Les fidèles ont également pris part à un Chemin de croix, ponctué par des temps de prières et de chants dans les rues d’Argenteuil. “Les gens qui nous regardaient dans la rue, aux fenêtres étaient très recueillis. Je pense que c'est important que l'on se montre en tant que Chrétiens, qu'on parle de Jésus, qui est notre sauveur, que tout le monde puisse le connaître, le remercier et l'aimer", assure Béatrice, venue de Bourgogne spécialement pour l’occasion.

Et pour assurer la sécurité des croyants durant ce week-end de Pâques, près de 400 policiers seront mobilisés toute la journée. Les rues menant à la Basilique sont également fermées.