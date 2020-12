IGPN, formation : les pistes de Jean-Michel Fauvergue pour réformer la police

INTERVIEW

Est-ce le "grand soir" de la police ? Depuis l'évacuation violente d'un campement de migrants et l'affaire Michel Zecler, le fonctionnement de la police est décortiqué, analysé et critiqué, alors que les défenseurs de la loi de "sécurité globale" avance que ce texte vise à "mieux protéger ceux qui nous protègent". C'est le cas de Jean-Michel Fauvergue, député LREM et invité d'Europe 1, mardi soir. Le co-rapporteur de la proposition de loi avance des pistes de réforme pour disposer "de forces de l'ordre du 21e siècle".

Des parlementaires à l'IGPN ?

En premier lieu, l'ancien patron du Raid est "favorable à ce que les choses bougent" pour l'IGPN, "la police des polices". Des voix s'élèvent pour rendre cet organe de contrôle indépendant, sur le modèle de ce qui a été réalisé en Angleterre. Sur ce point, Jean-Michel Fauvergue n'est "absolument pas favorable à ce qu'on ait une autorité administrative indépendante". Au contraire, "il faut que cette autorité de contrôle des policiers et gendarmes soit dépendante, placée à un niveau plus haut de la hiérarchie du ministère de l'intérieur, peut-être directement à côté du ministre".

" Il faut travailler sur un management moderne et humain "

Dans le même temps, il faut "faire en sorte que des parlementaires rentrent aussi à cette IGPN", estime le député LREM, selon qui "des personnalités incontestables" pourraient "avoir un droit de regard" sur les enquêtes judiciaires.

Les managers sur la voie publique

Pour Jean-Michel Fauvergue, la réforme des forces de l'ordre passe avant tout par l'accent mis sur l'importance de la voie publique. "Il faut travailler sur un management moderne, humain et surtout présent sur la voie publique, que ça soit pour les officiers, pour les commissaires, mais aussi pour les brigadiers, les brigadiers-chefs, les majors", énumère-t-il. "Ce sont eux qui amènent l'expérience et qui sont capables d'analyser les situations, pour calmer les situations. C'est quelque chose d'important, pour apporter du dialogue et de l'empathie."

Logiquement, estime le parlementaire de la majorité, la formation initiale des forces de l'ordre devrait s'adapter en étant davantage "orientée vers des domaines qui seront utiles aux policiers sur la voie publique". Il évoque, en formation continue, la piste d'une nouvelle "académie de police" nationale, sans préciser l'ambition, l'organisation concrète et les moyens dont disposerait cette structure.