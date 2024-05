IDF : l'autoroute A6b fermée dans les deux sens après un incendie dans le tunnel de Bicêtre

L'autoroute A6b, dans le sud de Paris, est fermée vendredi matin dans les deux sens de la circulation entre Porte d'Italie et l'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, à la suite d'un incendie dans le tunnel de Bicêtre et ne rouvrira pas de la matinée, a indiqué Bison Futé. "Des dégâts aux équipements de sécurité du tunnel ne permettront pas d'envisager une réouverture de l'ouvrage et de l'A6b ce matin", précise le communiqué.

Dans le détail, la circulation est coupée entre la Porte d'Italie et Cachan dans le sens Paris-province et entre L'Haÿ-les-Roses et la Porte d'Italie dans le sens province-Paris, précise l'application de trafic de la direction des routes d'Île-de-France (DiRIF) Sytadin.

Une personne légèrement blessée

Il s'agit d'un bus qui a pris feu, ont précisé les pompiers à l'AFP, sans pouvoir donner plus de détail sur les causes de l'incendie. Une personne a été légèrement blessée et prise en charge par les pompiers, ont-ils ajouté.

Cette fermeture d'autoroute, qui entraîne d'importantes perturbations du trafic selon Sytadin, s'ajoute à celle de l'A13, depuis le 18 avril, dans l'ouest de Paris, entre Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine, et Paris. La journée est classée rouge par Bison Futé dans le sens des départs en Île-de-France.