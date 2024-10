Hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard : «78 incidents» recensés à ce stade

Un total de 78 "perturbations et contestations" des temps d'hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard organisés lundi dans les collèges et lycées ont été recensés mardi par le ministère de l'Éducation nationale, un bilan provisoire. Une minute de silence a été organisée dans les collèges et lycées de France en mémoire de ces deux professeurs assassinés par des islamistes radicalisés. Le Premier ministre Michel Barnier s'est rendu lundi après-midi au collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), où enseignait Samuel Paty.

"À midi mardi, 78 incidents ont été signalés dans les académies dans le cadre des hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard", a indiqué le ministère, précisant que "l'an dernier, au même moment", il avait recensé "230 " lors des hommages. Selon le ministère, "s'agissant des perturbations et contestations recensées, des sanctions disciplinaires sont engagées dans 100% des cas" et "il y aura une saisine du procureur dans les cas les plus graves", a-t-on ajouté. Un nouveau bilan actualisé devrait être fait d'ici la fin de la semaine.

Moins que l'année dernière

L'an dernier, un total de 605 sanctions, dont 85 exclusions définitives de l'établissement scolaire, ont été prononcées lors de conseils de discipline après les incidents qui ont émaillé les hommages aux deux professeurs. Il y a eu 454 exclusions au total : 85 exclusions définitives de l'établissement, 322 temporaires et 47 définitives avec sursis.

Samuel Paty, âgé de 47 ans, avait été poignardé puis décapité par Abdoullakh Anzorov, réfugié russe d'origine tchétchène, le 16 octobre 2020 à proximité de son collège. Le jeune homme de 18 ans, musulman radicalisé, lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet.

L'émotion provoquée par cet attentat a été ravivée par l'assassinat, le 13 octobre 2023, de Dominique Bernard, 57 ans, poignardé à mort par Mohammed Mogouchkov, un ancien élève fiché pour radicalisation islamiste, devant son établissement à Arras.