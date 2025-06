Home-jacking de célébrités : pourquoi la police doit «résoudre l'affaire le plus rapidement possible» ?

Invité d'"On marche sur la tête", le porte-parole du Syndicat de Police UN1TÉ Ile-de-France, Reda Belhaj, explique pourquoi les forces de l'ordre subissent une pression supplémentaire lorsque des célébrités subissent un home-jacking. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Une pression supplémentaire. Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 juin, Christophe Beaugrand et son mari ont été victimes d'une violente tentative de home-jacking à leur domicile de Sèvres. Le couple vient s'ajouter à la longue liste des personnalités publiques victimes de ce traumatisme. Un événement qui revêt une dimension particulière également pour les policiers, affirme dans On marche sur la tête, Reda Belhaj.

"Notre hiérarchie nous met beaucoup de pression pour aller rapidement découvrir la vérité, parce qu'il y a une vraie demande des citoyens par rapport à ça", affirme le porte-parole du Syndicat de Police UN1TÉ Ile-de-France. "Il faut résoudre l'affaire le plus rapidement possible, parce que ça va passer en boucle dans les médias, et il faut une réponse tout de suite", avance encore le policier qui évoque la "culture du résultat".