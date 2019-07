Haut-Rhin : un détenu se pend dans sa cellule à Mulhouse

Un détenu de 50 ans s'est pendu samedi avec son drap dans sa cellule de la prison de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, a-t-on appris lundi auprès du parquet de cette ville.

En détention provisoire depuis mai 2017

L'homme a été retrouvé dans sa cellule qu'il occupait seul vers 4h40, selon cette même source. Il a été pris en charge par les pompiers, qui n'ont pas pu le ranimer, a-t-on ajouté.

En détention provisoire depuis mai 2017, il était incarcéré dans le cadre d'une procédure criminelle : en 2017, il s'était jeté sur des policiers qui intervenaient dans le cadre d'un banal conflit de famille, couteau à la main et en hurlant "Allah Ouakbar !" ("Dieu est grand !"). En dépit des sommations d'usage, il ne s'était pas arrêté et les policiers avait dû faire usage de leur arme, le blessant à une jambe et à un bras. L'homme, qui venait de sortir de prison et semblait se trouver dans un état de très grande excitation, n'était pas connu pour être radicalisé et l'enquête n'avait finalement pas retenu le caractère islamiste de l'agression.