Hausse du prix des carburants : deux opérations escargots dans le Nord

"Stop aux taxes : hausse du gasoil = mort des transports", écrit en noir sur fond rouge. Une affiche visible sur un des poids-lourds lors des deux opérations escargots. Une soixantaine de transporteurs routiers se sont mobilisés sur l'A1 en direction de Lille ce samedi matin pour protester contre l'augmentation du prix de l'essence.

Crédits : Maximilien Carlier/Europe 1

"2.000 euros le plein, ce n'est plus possible"

Parmi eux, Alain, patron d’une petite entreprise de transports routiers : "Moi, lundi, je ne peux pas travailler et démarrer mon camion. Ça me coûte de l’argent. Avant, avec un camion et deux réservoirs, on faisait le plein pour environ 1.300-1.400 euros. Là, on arrive à passer 2.000 euros, ce n’est plus possible…"

"Il y a urgence", estime Alain, car certains transporteurs routiers vivent actuellement sur leur trésorerie mais ça ne peut pas durer éternellement, comme l'explique Vianney Boeykens, membre du groupement et chef d'une entreprise de transport. "Si ça n’évolue pas je pense mettre mes chauffeurs en congés. Je fais vivre cinq familles, ce n'est pas rien. Mais je n'ai pas envie de leur dire du jour au lendemain 'On ferme boutique', ce n'est pas le but. On veut des solutions."

La solution: baisser les taxes ?

Une solution pourrait être de baisser les taxes ou bien d'avoir un carburant spécifique similaire aux marins pêcheurs. "Ces opérations escargots c’est un cri d’alerte", affirme ce transporteur mais si rien n’est fait. "On ne pourra plus travailler donc on bloquera tout le pays", conclut-il.