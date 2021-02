Hausse des montants, sans contact, achats en ligne : la carte bleue a le vent en poupe

La carte bancaire, et notamment le sans-contact, a été largement plébiscitée l'an dernier par les Français, selon une étude du Groupement des bancaires. Cette pratique, considérée comme un geste barrière, s'est considérablement développée grâce à l'augmentation du plafond de 30 à 50 euros. 4,6 milliards de paiements ont été réalisé en sans-contact, du jamais vu. 20% des porteurs de carte bleue l'ont d'ailleurs utilisée pour la première fois cette année.

Moins de transactions, plus grosses sommes

L'étude enregistre une autre évolution notable : la baisse du nombre de transactions concomitante à l’augmentation des montants. "Les clients ont moins fréquenté les magasins mais chaque fois qu'ils l'ont fait, ils ont fait des paniers plus importants", explique Loÿs Moulin, directeur du développement du Groupement des cartes bancaires. Il décrit une "hausse inhabituelle" de 7 euros sur le panier moyen payé par carte bancaire sur le mois d'avril 2020 par rapport à 2019. "C'est important. Sur l'année, on a une progression moyenne de 1 euro alors que depuis six ans, ce montant moyen baissait presque de 1 euro."

Les Français ont aussi beaucoup utilisé leurs cartes sur internet. La croissance du e-commerce s'élève ainsi à près de 10%, portée notamment par la grande distribution alimentaire avec un recours massif au drive.