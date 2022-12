Handicap : l'aéroport Charles de Gaulle rebaptisé Anne de Gaulle pour une semaine

Quand Charles laisse sa place à Anne. Depuis ce samedi, l'aéroport parisien Charles de Gaulle est rebaptisé Anne de Gaulle sa fille, à l'occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap. Désormais, sur le fronton de l'aéroport, du côté des terminaux 2A et 2B, c'est le prénom de la fille du premier président de la Ve République qui s'affiche en lettres lumineuses, et ce pour une semaine. C'est une première mondiale.

"C'est une très bonne idée"

À l'aéroport, Nadia était accompagnée de son fils Hamza, autiste profond, et apprécie l'initiative. "Franchement, c'est une très bonne idée parce qu'il faut valoriser les personnes qui sont comme lui, handicapé, parce que lui, il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon."

À l'origine de l'opération, la Fondation Anne de Gaulle, qui se bat au quotidien pour inclure dans la société des personnes en situation de handicap psychique, comme Anika qui essaye de s'orienter dans ce grand dédale. "C'est difficile parce que c'est grand, l'aéroport. Là, je suis perdue, on ne voit pas les horaires, ce n'est pas facile de reconnaître." À ses côtés, son éducatrice spécialisée Marie-Laure, qui espère que cette journée débouchera sur de nouveaux dispositifs. "Ça peut être généralisé", espère-t-elle. "Tout ce qui est 'CA', c'est-à-dire communication augmentée, avec des supports comme des pictogrammes, des images qui permettent de s'exprimer si l'on ne peut pas parler, ça peut aider à mieux se repérer. Ça peut être aussi le langage des signes."

De nombreuses initiatives à développer

De nombreuses idées que l'aéroport de Paris étudie. Du côté de la Fondation Anne de Gaulle, on se félicite de l'initiative. "Nous souhaitions marquer les esprits et pouvoir mettre la vision et les valeurs de nos fondateurs au service d'un projet de société qui nous rassemble et qui nous dépasse très largement", explique Clarisse Ménager, directrice générale de la fondation, invitée d'Europe Midi Week-end. La signalétique a déjà été modifiée dans les terminaux 2E et 2F dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées.

Les voyageurs qui prendront un avion Air France durant la semaine se verront donc annoncer une arrivée "à l'aéroport Paris-Anne de Gaulle". Cette initiative est aussi un moyen pour la fondation de faire découvrir l'histoire de Charles et Yvonne de Gaulle et de mettre en lumière les choses à améliorer. "Il y a des besoins urgents, les personnes que nous accompagnons nous le disent : voyager c'est encore aujourd'hui un parcours d'obstacle", précise Clarisse Ménager. Ça comprend donc les pictogrammes et le Français signé simplifié. C'est aussi "des salles de retrait et d'apaisement, des espaces sensoriels qui permettent de diminuer la surcharge sensorielle que les personnes peuvent ressentir".