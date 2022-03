Guide Michelin : une soirée dans le restaurant d'Arnaud Donckele, un chef trois étoiles

REPORTAGE

Son restaurant n'a jamais aussi bien porté son nom. Plénitude, le restaurant du chef Arnaud Donckele a été distingué par le guide Michelin ce mardi par trois étoiles. Ils ne sont que deux chefs à avoir obtenu une telle distinction lors de la cuvée 2022.

À peine rentré de Cognac, les trois étoiles déjà brodées sur sa veste de cuisine, Arnaud Donckele adresse un mot de remerciement à ses équipes qui l'entourent au milieu de la salle de restaurant. "Je vous souhaite un agréable service, premier service à trois étoiles Michelin. Bravo à vous ! Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous allez représenter. Et puis surtout, prenez un énorme bonheur et la seule mission qu'on a, c'est de rendre les gens heureux", a-t-il déclaré sous les applaudissements de ses employés.

À la Samaritaine à Paris, le service peut maintenant commencer. En cuisine, chacun sait ce qu'il a à faire. Devant le passe, le chef Arnaud Donckele finit de goûter l'assaisonnement des légumes. Il en profite pour fixer les nouveaux objectifs. "Ce que j'attends, c'est que mes équipes continuent à être dans une vraie passion, une vraie envie de faire plaisir aux autres. Et le prochain objectif, c'est une énorme stabilité et de les faire briller le plus magnifiquement possible", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Un moment magique"

Ce mercredi soir, la salle est pleine et lorsqu'ils sont arrivés, Vincent et Corinne ne savaient pas que le restaurant venait d'être triplement récompensé. Pour eux, c'est une distinction amplement méritée. "Tout est parfait ici. La cuisine est exceptionnelle, le service est convivial et professionnel. Chaque fois qu'on vient ici, on passe un moment magique", assurent-ils.

Une expérience culinaire hors du commun pour laquelle il faut compter 400 euros en moyenne par personne. C'est la deuxième fois en 30 ans qu'un restaurant obtient trois étoiles dès sa première année d'existence.