Guide Michelin : le restaurant parisien FIEF doublement récompensé

REPORTAGE

La cérémonie annuelle des étoiles Michelin à Cognac a payé pour le restaurant FIEF (Fait Ici En France), situé dans le 11e arrondissement de Paris. Le restaurant écologique a remporté sa toute première étoile et son chef, Victor Mercier, est également reparti avec le trophée du jeune chef 2022.

"C’est vraiment fou"

À Paris, toute son équipe s’était réunie au restaurant, fermé pour l’occasion, afin de suivre la cérémonie en direct. "On savait qu’il y aurait trop d’émotion aujourd’hui pour travailler, donc on a choisi de fermer", a expliqué Maria, cheffe de partie à FIEF. Cela n’a pas empêché le téléphone de sonner toute la soirée, après l’annonce. "On a beaucoup de réservations qui arrivent", a raconté Damien, le directeur de l’établissement. "On reçoit aussi des félicitations de nos fournisseurs qui sont ravis de voir que leurs produits nous permettent d’atteindre ce niveau."

>> LIRE AUSSI - CARTE INTERACTIVE - Les 100 restaurants étoilés les moins chers de France

Le chef du restaurant, Victor Mercier, a aussi fait part de son émotion au téléphone avec son équipe. "Je n’y croyais pas, c’est vraiment fou", a-t-il confié avant de remercier chaudement ses collègues. "On est vraiment très fier de lui, c’est incroyable de vivre un moment aussi important pour le restaurant", a ajouté Eugénie, également cheffe de partie. L’objectif du FIEF est maintenant de défendre cette première étoile auprès de leurs nouveaux clients.