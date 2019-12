Grèves RATP et SNCF : les prévisions de trafic de mardi

La grève contre la réforme des retraites continue et se prépare à une 27e journée pour le dernier jour de 2019, avec toujours un fort impact sur les transports, qui resteront perturbés en France et en région parisienne. Comme tous les ans, les transports seront gratuits dans toute l'Île-de-France de 17h00 le 31 décembre à 12h00 le 1er janvier.

À la SNCF, le trafic encore "perturbé"

Le trafic SNCF restera perturbé mardi par la grève illimitée contre la réforme des retraites, avec la moitié des TGV et des TER en circulation "en moyenne", au 27e jour consécutif du mouvement, a annoncé la direction lundi.

En région parisienne, un quart des Transilien vont rouler, prévoit le groupe ferroviaire. Et, "comme chaque année", Ile-de-France Mobilités offrira "la gratuité pour les transports circulant en Île-de-France" de mardi à 17h00 jusqu'à mercredi midi, a indiqué la direction dans un communiqué. Les circulations TER seront assurées par trains et autocars, a-t-elle précisé. Il est aussi prévu un train Intercités sur cinq. Le trafic international est annoncé "perturbé".

CIRCULATION DES TRAINS le 31 décembre

Retrouvez l'info en temps-réel la veille dès 17h sur l'#AssistantSNCFhttps://t.co/eiZMVDEquXpic.twitter.com/bR4fdj3o3l — SNCF (@SNCF) December 30, 2019

La SNCF va assurer des trains de banlieue toute la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, un par heure en moyenne, depuis les gares de l'Est, du Nord et Saint-Lazare à Paris. L'entreprise invite néanmoins les usagers à regarder les horaires et les stations desservies et les horaires sur l'application et les sites de la SNCF. Par exemple, le service ne sera assuré - toutes les deux heures - qu'entre Paris et Meaux (Seine-et-Marne) sur la ligne P, qui compte cinq branches en banlieue.

À la RATP, 2 lignes de métro fermées

La RATP annonce un trafic "très perturbé" en Île-de-France pour la journée de mardi, avec 14 lignes de métro qui fonctionneront "normalement ou partiellement".

Pour le réveillon du Nouvel An, seuls les tramways 2, 3a et 3b rouleront toute la nuit. Les lignes de métro automatique 1 et 14 fonctionneront jusqu'à 01h45 mercredi matin (dernier départ), les autres lignes de métro jusqu'à 18h30 et les RER A et B jusqu'à 19h30 mardi. Les lignes de bus de nuit (Noctilien) doivent en revanche être renforcées, avec un service de "50%" supérieur à la normale, a relevé un porte-parole de l'entreprise publique.