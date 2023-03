Grèves contre la réforme des retraites : des routiers mobilisés dès ce dimanche soir

Après l'appel à la grève des électriciens et des gaziers, c'est au tour des routiers de se mobiliser contre la réforme des retraites. La Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière-UNCP a appelé dans un communiqué "l'ensemble des conducteurs routiers à se mettre à l'arrêt à partir du dimanche soir 5 mars 22h00", ajoutant que les arrêts de travail seront ensuite reconduits "le 6, 7 mars…". En revanche, l'Union fédérale route FGTE-CFDT, syndicat majoritaire, n'a lui appelé à la mobilisation que pour le 7 mars, en même temps que les autres secteurs.

"Les usagers de la route pourront passer"

"On n'a pas le droit d'utiliser les camions donc ils utiliseront des palettes, des plots. Le plus gros de la mobilisation s'effectuera entre 4 heures et 6 heures du matin. Les routiers doivent se mettre en place vers les zones industrielles, les autoroutes - seulement au niveau des véhicules lourds - les péages et les ronds-points", détaille Patrice Clos, le secrétaire général de FO Transport interrogé par Europe 1. Il ajoute que seules les entreprises seront impactées du fait de l'immobilisation de leurs stocks. "Les usagers, eux, qui ne sont pas véhicules lourds, pourront passer."

Selon Le Parisien, sont prévues de "multiples actions sur l'ensemble du territoire dès lundi matin", avec notamment des blocages de plateformes logistiques et de zones industrielles dans les Hauts-de-France et en région parisienne et des opérations-escargots aux abords des grandes métropoles.

Clément Beaune ne croit pas à un blocage massif

De son côté, le ministre des Transports Clément Beaune, interrogé dimanche sur la perspective d'un éventuel blocage du pays ou une menace sur les approvisionnements en carburants, se refusait à y croire : "J'ai discuté avec les syndicats encore hier soir. Ils sont extrêmement responsables donc je ne crois pas qu'on sera dans un mouvement irresponsable ou bloquant, on fera tout pour l'éviter", a déclaré Clément Beaune sur France 3.

"Je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des actions très ciblées et très ponctuelles, mais je crois que ce sera isolé", a-t-il ajouté. FNTL-FO met notamment en avant le fait que la réforme des retraites du gouvernement concernera également les routiers, qui devront travailler deux ans de plus malgré le congé de fin d'activité (CFA) dont ils bénéficient, qui leur permet de partir plus tôt.

"Le départ en CFA ne se fera plus à 57 ans mais à 59 ans", indique FO dans son communiqué. Un mouvement de grève nationale, reconductible dans certains secteurs, est prévu mardi pour s'opposer à la réforme des retraites. Dans certains secteurs, comme les gaziers et les électriciens, la mobilisation a commencé dès vendredi, avec des baisses de charge déjà constatées dans plusieurs centrales en France.