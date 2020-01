Faut-il racheter un pass Navigo ? "On n'a aucune communication de la RATP !"

En colère, les usagers attendent un geste commercial. Alors que le mouvement de grève contre la réforme des retraites est désormais entré dans son deuxième mois, le trafic reste très perturbé dans les transports, notamment à la RATP. Et en ce début de mois de janvier, de nombreux Franciliens se demandent s'ils doivent renouveler leur pass Navigo, échaudés par les difficultés connues en décembre et inquiets du manque d'informations pour les prochaines semaines.

Chelsea n'a eu quasiment aucun métro sur sa ligne habituel en décembre. Pour ne pas dépenser à nouveau 75 euros inutilement, cette Francilienne attend "un geste" de la part de la RATP "pour prouver leur bonne volonté. "J'espère qu'on va être remboursé car on a beaucoup moins utilisé notre pass Navigo", explique-t-elle encore au micro d'Europe 1. "Le service n'était pas assuré pour pas mal de personnes, dont moi. J'espère qu'on va être remboursés dans les plus brefs délais. Ou au moins que la RATP pourra faire un geste commercial".

Stéphane se pose aussi la question, après un mois de décembre lors duquel il n'a pas pu prendre les transports en commun plus de... quatre jours. "Quand vous prenez un TGV et qu'il arrive avec deux heures de retard, la SNCF vous propose tout de suite un bon d'achat. Là, ça fait trois semaines que la plupart des Franciliens n'utilisent pas leur pass Navigo", râle-t-il, avant de déplorer qu'il n'y ait "aucune communication" de la part de la RATP et de la région Île-de-France : "C'est 'pas de son, pas d'images'".

La RATP assure qu'il y aura un remboursement

"En terme de communication, la RATP est nulle", martèle-t-il encore. "Et on nous dit que les lignes vont commencer à remarcher, donc les gens vont racheter leur pass Navigo en se disant 'avec un peu de chance, ma ligne va mieux marcher', mais on ne sait pas".

Du côté de la RATP, on assure qu'il y a aura bel et bien un remboursement pour les détenteurs de pass Navigo, mais il faudra attendre la fin du mouvement de grève pour en connaitre les modalités. Un site internet sera mis en ligne à la fin du mois. Du côté de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a convoqué la RATP et la SNCF pour une réunion en milieu de semaine. Hors de question, dit-on, d'attendre la fin du mouvement pour commencer à indemniser les usagers.