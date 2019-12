Grève - La SNCF redoute l'afflux de passagers : "Quand il y a beaucoup plus de clients que de trains disponibles, il y a forcément des risques"

INTERVIEW

Les Transiliens, c'est-à-dire les RER SNCF et trains de la banlieue parisienne, sont à nouveau très perturbés par la grève contre la réforme des retraites lundi matin, avec seulement un train sur cinq en circulation. Une fois de plus, la compagnie ferroviaire recommande aux usagers d’éviter les gares si possibles, en raison notamment des risques liés à la saturation des infrastructures.

"Vendredi, on a déjà pu constater en gare du Nord qu’il y avait beaucoup plus de monde que la veille. On pouvait craindre, ce matin (lundi), qu’il y ait encore plus de monde, sachant que le nombre de trains a légèrement augmenté", relève au micro de Matthieu Belliard, dans la matinale d’Europe 1, Alain Krakovitch, le directeur général Transilien à la SNCF. "Mais ça reste très insuffisants par rapport à nos clients habituels."

Une "situation d’insécurité" dans les gares

La très légère amélioration du trafic par rapport aux précédents jours de grèves, à en croire les prévisions, laisse en effet craindre un fort afflux de passagers. "Quand il y a beaucoup plus de clients que de trains disponibles, il y a forcément des risques, que ce soit sur les quais ou dans les trains", alerte Alain Krakovitch. "Cette saturation est un risque et ma responsabilité est d’éviter que nos clients soient en situation d’insécurité.", ajoute-t-il, invitant donc les voyageurs à éviter le rail pour se déplacer.

À Paris, dix lignes de métro sur les 16 qui traversent la capitale sont toujours fermées lundi. Pour les trains, seul 15 à 20% du trafic global est en circulation au niveau national, et d'importantes perturbations sont aussi prévues sur le trafic international.