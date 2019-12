Grève du 5 décembre : trains, avions, métro… découvrez les prévisions de trafic pour jeudi

La journée de jeudi s’annonce très compliquée pour beaucoup de Français. Les transports publics, ferroviaires et aériens vont en effet être extrêmement perturbés le 5 décembre, jour de la grande grève contre la réforme des retraites. Europe 1 fait le point sur les prévisions de trafic, annoncées mardi soir par la SNCF ou encore par la RATP.

• A la SNCF : 90% des trains annulés

Les usagers de la SNCF doivent se préparer à une journée de galères. 90% des trains vont en effet être annulés jeudi, selon la direction de la compagnie ferroviaire. Sur le réseau TGV, ce sont les axes Atlantique et Sud-Est qui seront les plus touchés, avec un train sur dix seulement. Il y aura un TGV sur six sur les axes Est, Nord et pour les Ouigo, un Eurostar sur deux et deux Thalys sur trois. Aucun TGV intersecteurs (province-province) ne roulera. Dans le détail, il y aura par exemple - Ouigo compris - trois allers-retours Paris-Lyon et Paris-Marseille, quatre Paris-Bordeaux, six Paris-Lille et deux Paris-Strasbourg.

Les usagers des TER seront encore plus affectés par la grève, puisque 3% seulement des trains régionaux circuleront en moyenne (de 0 à 8% selon les régions). Les régions les plus touchées seront la Bretagne et l’Occitanie. Enfin, 90% des Intercités resteront au dépôt.

• A Paris et en Île-de-France : 11 lignes de métro fermées, très peu de RER

Le 13 septembre dernier, une grève à la RATP avait quasiment paralysé Paris et l’Île-de-France. La journée de jeudi s’annonce encore pire pour les Franciliens, avec un trafic "extrêmement perturbé". 11 lignes de métro seront totalement fermées, alors que seules les lignes 1 et 14 circuleront normalement.

Du côté des RER, la situation s’annonce également chaotique. Les RER A et B, empruntés chaque jour par des centaines de milliers de personnes, rouleront partiellement et uniquement aux heures de pointe (la moitié des RER A et un tiers des RER B circuleront). Sur le réseau autobus, un tiers du trafic sera assuré. La circulation des tramways sera aussi très perturbée.

• En avion : 20% des vols annulés

20% des vols ont été annulés sur le territoire français, a annoncé mardi soir la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Air France a indiqué de son côté avoir annulé environ 30% de ses vols intérieurs, et 15% de ses vols moyen-courrier. Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas exclure, a prévenu la compagnie aérienne.