Grève du 5 décembre : trafic extrêmement perturbé jeudi, 90% du trafic TGV annulé

Le trafic SNCF sera extrêmement perturbé jeudi par la grève contre la réforme des retraites, a annoncé mardi la direction, qui prévoit de faire circuler en moyenne un TGV sur dix et un TER sur cinq. En région parisienne, 90% des trains Transilien (RER, trains de banlieue) seront supprimés. De même, 90% des Intercités resteront au garage, tandis que le trafic international sera "très perturbé", selon la direction. Ces perturbations sont plus importantes qu'au plus fort de la grande grève contre la réforme ferroviaire au printemps en 2018.

Les TGV Atlantique et Sud-Est très touchés

Les premiers signes de la grève apparaîtront dès mercredi soir, puisque les préavis reconductibles déposés par les quatre syndicats représentatifs de la SNCF (CGT-Cheminots, Unsa ferroviaire, SUD-Rail et CFDT-Cheminots) débutent à 19H mercredi. Mais le trafic de cette soirée sera "quasi normal", selon la direction. Jeudi, sur le réseau TGV, ce sont les axes Atlantique et Sud-Est qui seront les plus touchés, avec un train sur dix seulement en circulation. Il y aura un TGV sur six assuré sur les axes Est, Nord et pour les Ouigo. Aucun TGV intersecteurs (province-province) ne roulera.

Sur le réseau TER, le trafic promis sera "essentiellement" réalisé par des autocars. A l'international, la moitié des Eurostar et un tiers des Thalys seront supprimés. Un seul aller-retour Lyria sera assuré. "Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains du lendemain seront disponibles tous les jours au plus tard à 17H sur l'application l'Assistant SNCF et tous les autres canaux d'information SNCF", a rappelé la direction. Les voyageurs munis de billets de TGV Inoui, Ouigo, Intercités pourront demander un échange ou un remboursement "sans frais ni surcoût, y compris s'ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables", a-t-elle indiqué.