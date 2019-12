Grève du 5 décembre : la RATP prévoit un "trafic extrêmement perturbé", 11 lignes de métro fermées

Le trafic sur l'ensemble du réseau de la RATP sera "extrêmement perturbé" jeudi, au premier jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, a annoncé mardi la direction, qui précise que onze lignes de métro sur seize seront fermées.

Trafic normal sur la ligne 1 et 14

Il n'y aura ainsi aucun métro sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 8, 10, 11, 12 et 13. Le trafic sera "très fortement perturbé" sur la ligne 9 et "fortement perturbé" sur les lignes 4 et 7. Les lignes automatiques 1 et 14 circuleront normalement, "avec risque de saturation en heures de pointe". Les RER A et B rouleront partiellement, et uniquement aux heures de pointe. Deux tiers des bus seront supprimés. Le trafic des tramways sera aussi très perturbé.

