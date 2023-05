Grand meeting, spectacle grandiose... Dans les coulisses du 70e anniversaire de la Patrouille de France

Les Alphajet de la Patrouille de France s'élèvent dans les airs ce week-end à l'occasion du 70e anniversaire de la PAF. Un grand meeting est prévu au sein même de sa base à Salon-de-Provence, près de Marseille. Le spectacle s'annonce grandiose et parsemé de quelques surprises. Europe 1 a pu assister aux dernières répétitions avant la scène.

Crédit photo : CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Oscillant entre loopings, vol et piqués à 150 mètres de hauteur, les huit appareils de la patrouille de France dessinent dans le ciel ce qui sera le clou du spectacle sous le regard du chef des opérations, le capitaine Alexis Busque. "Ç'a été répété tout l'hiver", assure-t-il. Dans le ciel, l'âge noble de la PAF apparaîtra, formé par les arabesques des alphajet. "Là, commence la base du zéro, on va avoir une séparation de patrouille, on va allumer les fumées. Et puis le 7 est en train de se dessiner. Et voilà, on a un 70 dans le ciel", poursuit le capitaine.

"C'est une relation passionnelle"

Debriefing immédiat dès leur retour au sol pour ces pilotes vêtus d'une combinaison bleu ciel, le regard toujours alerte. À l'image du capitaine Amara, habitué aux exigence d'un métier dévorant. "C'est une relation passionnelle. C'est un puits sans fond dans lequel on peut allègrement s'y noyer si on ne fait pas attention, parce que c'est du travail d'artiste. C'est une quête infinie, cette quête du vol parfait".

Aux commandes de la meilleure assurance vie, dit-il, il y a toujours une petite pointe de stress. Mais ce meeting aura surtout une saveur toute particulière pour ce pilote. "En 2003, pour le 50ᵉ anniversaire, j'étais adolescent, j'étais au lycée. J'étais ici à 50 mètres, juste à côté, dans l'herbe, et je me posais des questions à ce moment-là. Le message est fort de retourner là et de boucler la boucle". Ce dimanche, la Patrouille de France partagera le ciel avec ses homologues d'Arabie saoudite, une grande première dans l'histoire.