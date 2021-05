Gaëtan Roussel : "J'adore aller à la rencontre des vignerons"

Gaëtan Roussel est un bon vivant. C'est donc sans hésitation qu'il a accepté l'invitation de Laurent Mariotte pour l'émission "La Table des bons vivants", exceptionnellement enregistrée à la Ferme de la Mondière à Orbec, dans le Calvados. Tout au long de l'émission, ni la pluie ni le froid n'ont eu raison de la curiosité de l'artiste pour les produits du terroir et des gens qui les réalisent. Après un live de son nouvel album Est-ce que tu sais ?, il a d'ailleurs confié que cette curiosité l'anime au quotidien, notamment autour du vin. De sa réalisation à sa dégustation, avec modération toujours.

Passion et transmission

"J'adore aller à la rencontre des vignerons", raconte Gaëtan Roussel. "J'ai la chance de connaître quelques vignerons que j'adore. Mais il y en a aussi que je n'ai jamais rencontrés. Parmi eux, j'aimerais beaucoup voir en Aveyron, Nicolas Carmarans. Il fait notamment le fameux vin Fer de Sang." Gaëtan Roussel est un véritable passionné, comme il le prouve avec ses nombreuses connaissances.

"J'aime les vins du Jura aussi. J'ai la chance de connaître Eric Pfifferling, qui est à Tavel et fait un magnifique vin. Mais surtout, j'adore les écouter. Leur travail, leur manière d'avancer. Puis on revient à la musique, la cuisine, le partage, la construction, la manière de laisser des fois en jachère certains lieux pour y revenir un peu plus tard... C'est une histoire de transmission, je trouve ça beau et passionnant."

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Une ivresse créative

"Je trouve que le vin est un bon compagnon de studio", explique Gaëtan Roussel. "Le vin rouge en particulier. Je ne sais pas pourquoi je l'associe à ces moments en studio où la lumière est tamisée, sans du tout être dans le cliché. Il y a un lien avec le travail de création. La manière d'avancer, de laisser décanter les choses. Le vin, se décante aussi. J'aime bien cette idée-là." Une inspiration qu'il consomme avec modération, bien évidemment.