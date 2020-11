Fréquence, température, produits : le bain de bébé, mode d'emploi

Quand doit-on faire le bain de bébé ? Faut-il le faire tous les jours ? Avec quel type de produits ? Est-ce qu'il y a une bonne façon de le faire, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête ? Autant de questions qui trottent dans la tête de Geoffrey, jeune papa et auditeur d'Europe 1. Le docteur Jimmy Mohamed lui donne des précisions sur ce rituel des jeunes parents dans l'émission Sans Rendez-vous, lundi après-midi.

Faut-il faire le bain tous les jours ?

"Si vous voulez faire le bain tous les jours, faites-le, mais ce n'est pas obligatoire ! Un bébé, ce n'est pas sale, contrairement à nous. Deux à trois fois par semaine peuvent largement suffire. Mais si vous voulez faire le bain tous les jours, faites-le, si vous êtes disponible, que ce n'est pas une corvée et que ça se passe bien."

Matin ou soir, est-ce qu'il y a un moment à privilégier ?

"Là, encore une fois, c'est au moment où l'un des parents (ou les deux) est disponible. Parce que le bain, c'est un moment de réconfort. Ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas comme quand on doit sortir le linge sale. C'est un moment de détente, un moment privilégié d'échange avec l'enfant. On peut par exemple le faire quand le reste de la fratrie est parti, quand la disponibilité est totale. Chez certains bébés, le bain en soirée va les aider à s'endormir parce que c'est un effort. Ils vont dépenser un peu d'énergie, donc ils vont mieux dormir. Si jamais le bébé a des coliques, on peut faire le bain plutôt à 22 heures qu'à 7 heures du matin. Mais, encore une fois, il n'y a pas de règles."

Quelle température pour l'eau du bain et la pièce ?

"Tout d'abord, il faut déculpabiliser les parents puisqu'on pense souvent qu'il faut une méthode miracle, une règle que des gens pleins de bons conseils doivent partager. Il y a quelques fondamentaux qu'il faut respecter, notamment la température de la pièce extérieure, qui doit être à 22 degrés. Pas trop froid, sinon le bébé va tomber malade. L'eau doit être à 37 degrés, c'est-à-dire la température corporelle. Il ne faut pas hésiter à avoir un petit thermomètre pour vérifier cela. Surtout, on vérifie la température avec le coude, en le trempant dans l'eau. Et à ce moment-là, on sait si la température est la bonne.

Il ne faut pas hésiter à préparer tout le nécessaire avant le bain. On a tendance à les mettre dans le bain et à se dire qu'on a oublié des choses, comme la serviette, le body ou les chaussons. L'idéal est donc de tout préparer pour faire le bain du bébé et l'habiller dans la foulée, si possible dans la salle de bain."

Comment tient-on le bébé, en pratique ?

"On va commettre des erreurs. L'idéal, malgré tout, quand on tient un bébé, est de faire en sorte que la tête soit bien stable. On n'hésite donc pas à mettre la main derrière la nuque et agripper les doigts sous l'aisselle pour l'avoir un peu en harnais. Des vidéos sont très bien faites sur les réseaux sociaux pour permettre de savoir quelle est la bonne position. Et puis, avec l'autre main, on peut le rincer et le nettoyer, sans forcément avoir besoin d'utiliser des gants ou autre chose."

Dans quel sens laver son bébé ?

"Du plus propre vers le plus sale ! Évidemment, si la couche est souillée, lavez-le avant pour éviter d'avoir toutes les déjections. On commence par la tête et on finit par ce qui est le plus sale pour éviter de contaminer le reste."

Avec quoi lave-t-on le bébé ?

"Attention, la peau des bébés et des enfants est très fragile. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il faut faire très attention. On utilise donc un produit sans savon, sans conservateur, sans paraben, sans parfum. D'autres gels douches pourraient irriter sa peau. Il ne faut pas hésiter à demander conseil à un dermatologue, à son médecin traitant ou son pharmacien."