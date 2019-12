France Télécom : "Par rapport à ce que l'on a vécu, cette peine, c'est léger", commente un plaignant

TÉMOIGNAGE

Il attendait ce procès depuis dix ans. Yves Minguy, ancien cadre informatique chez France Télécom et l’un des premiers salariés à avoir porté plainte contre France Télécom est l'invité de Nathalie Lévy. Il réagit sur Europe 1 quelques heures après la condamnation de France Télécom dans l'affaire des suicides internes à l'entreprise. France Télécom et ses anciens dirigeants, dont l'ex-PDG Didier Lombard, ont en effet été condamnés vendredi à Paris pour "harcèlement moral", dans un procès inédit qui s'est tenu dix ans après plusieurs suicides de salariés.

"C’est un grand soulagement, c’est une joie parce que l’on attendait [ce procès, NDLR] depuis dix ans. Ça fait dix ans que mes collègues et moi sommes dans la galère. C’est long dix ans dans une vie. C’était long d’attendre", affirme Yves Minguy.

L'entreprise est condamnée à l'amende maximale de 75.000 euros. Les anciens dirigeants, l'ex-PDG, l'ex-numéro 2 et l'ex-DRH, ont eux été condamnés à un an de prison dont huit mois avec sursis et 15.000 euros d'amende, pour avoir mis en place d'une politique de réduction des effectifs "jusqu'au boutiste" entre 2007 et 2008. Si Yves Minguy est soulagé que l'entreprise soit reconnue coupable dans cette affaire, il estime que les dédommagements financiers ne peuvent pas faire disparaître le mal-être vécu par certains employés. "Vis-à-vis de la loi, c’est la peine maximale. Cela a été dit : ils sont coupables. Mais par rapport à ce que l’on a vécu, cette peine, c’est quand même léger", lance-t-il.

Contrairement à l'entreprise, Didier Lombard, lui, a annoncé vendredi qu'il ferait appel de sa condamnation. Yves Minguy, qui dit l'avoir "vu à l’audience et à quelques audiences" et avoir "témoigné à l’audience", décrit un ex-PDG peu démonstratif. "Il n’a rien montré du tout, aucun signe d'empathie. La présidente lui a même posé la question et, si mes souvenirs sont bons, il a dit qu'il ne répondrait pas à cette question", se souvient Yves Minguy

