Une Française rapatriée dimanche transférée à l'hôpital après des symptômes suspects

250 personnes, dont 65 Français, ont atterri dimanche à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, après avoir été rapatriées de Wuhan, épicentre de l'épidémie de nouveau coronavirus en Chine. Parmi elles, Amélie, a présenté des symptômes pouvant faire penser au coronavirus, et va devoir passer des examens. "Si je suis positive, je vais rester en quarantaine à l'hôpital", témoigne-t-elle, contactée par Europe 1.

"On est placé dans des tentes en fonction de notre nationalité et de nos symptômes", raconte-t-elle. "Il y a la police, les militaires un peu partout. Les médecins sont un peu débordés, ils portent des combinaisons complètes avec des masques et des lunettes".

"Dans l'avion, je toussais beaucoup"

"Dans l'avion, j'étais placé au premier étage avec 35 autres personnes, parce que j'avais des symptômes, et tous les autres étaient au rez-de-chaussé", explique encore Amélie, "et on nous a fait changer nos masques toutes les trois heures".

Pendant le vol, "je ne me sentais pas très bien, je toussais beaucoup", détaille la Française, descendue la première de l'avion, et qui doit désormais passer des examens. "Si je suis négative, on va me mettre à Carry-le-Rouet, et si je suis positive, je vais rester en quarantaine à l'hôpital", conclut-elle.