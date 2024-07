Fortes chaleurs : à Toulouse, la barre de 40 degrés pourrait être dépassée

Débuts des chantiers avancés, ouvertures rallongées pour les parcs et piscines: le sud de la France s'adapte lundi pour faire face à une vague de chaleur. La barre des 40 degrés pourrait être dépassée dans le midi toulousain, l'arrière-pays du Gard et de l'Hérault ou la Nouvelle-Aquitaine, selon Météo-France. À Toulouse, les habitants tentent de s'adapter à ces températures extrêmes.

"On travaille moins quand il fait très chaud"

Ici, le pic est attendu aux alentours de 15 heures avec plus de 40 degrés. Dans ces conditions, beaucoup de volets fermés, peu de monde dans les rues et quasiment personne aux terrasses des restaurants place du Capitole. Des établissements qui faisaient encore 1.000 couverts par jour la semaine dernière mais qui depuis ce week-end sont redescendus à 300 ou 400 couverts. Et cela malgré tous les efforts d'Ana pour rafraîchir ses clients.

"On a mis tout en œuvre pour que les gens puissent venir sur les terrasses. On a installé des brumisateurs. Les gens viennent tard, ils arrivent entre 20 heures et 21 heures pour manger parce que les températures baissent. On travaille moins quand il fait très chaud", explique-t-elle.

"On tient le coup en buvant de l'eau"

Moins de travail pour les restaurateurs mais tout autant pour les facteurs comme Bastien. Il distribue le courrier avec son vélo sans assistance électrique. "On tient le coup en buvant de l'eau et en gardant la motivation. Il me reste cinq heures de travail à peu près. J'enchaîne, je fais des tournées. On finit à 17H15", détaille-t-il.

Et par ce temps-là la métropole de Toulouse a choisi de ramener le ticket d'entrée des piscines à 1 euros. Elles fermeront également plus tard ce lundi soir aux alentours de 21 heures avant une nuit qui sera également très chaude. Les températures ici ne redescendront pas en dessous des 26 degrés.